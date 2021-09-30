Финские врачи предупредили об угрозе наложения коронавируса на грипп

Одновременное заражения гриппом и COVID-19 является крайне опасным и грозит тяжёлыми осложнениями, поскольку иммунной системе становится сложнее справляться с двумя заболеваниями. Об этом изданию Ilta-Sanomat сообщили финские врачи.

Как рассказал врач-инфекционист Аско Ярвинен, причиной более тяжёлого течения заболевания является «дельта»-штамм. По его мнению, этот вариант COVID, повреждая слизистую, буквально прокладывает «дорогу» более тяжёлому варианту заражения другими вирусами.

В связи с этим главврач института социального обеспечения и здравоохранения THL Ханна Нохинек рекомендует делать прививку против коронавируса и гриппа одновременно.

Ранее директор ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа имени А. А. Смородинцева» Дмитрий Лиознов отметил , что за рубежом есть много описанных случаев заражения обеими инфекциями. Тяжелее всего это сочетание даётся пожилым людям и тем, у кого есть сопутствующие заболевания. Кроме того, он привёл статистику, по которой заразившиеся одновременно гриппом и COVID-19 умирали в 2,5 раза чаще.