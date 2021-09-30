Финские врачи предупредили об угрозе наложения коронавируса на грипп

Одновременное заражения гриппом и COVID-19 является крайне опасным и грозит тяжёлыми осложнениями, поскольку иммунной системе становится сложнее справляться с двумя заболеваниями. Об этом изданию Ilta-Sanomat сообщили финские врачи.
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В связи с этим главврач института социального обеспечения и здравоохранения THL Ханна Нохинек рекомендует делать прививку против коронавируса и гриппа одновременно.
Ранее директор ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа имени А. А. Смородинцева» Дмитрий Лиознов
По мнению врача-эпидемиолога клинической инфекционной больницы имени Боткина Анны Сталевской, при заражении сразу двумя инфекциями нужно