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Финские врачи предупредили об угрозе наложения коронавируса на грипп

14:39, 30 сентября 2021
Финские врачи предупредили об угрозе наложения коронавируса на грипп Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Одновременное заражения гриппом и COVID-19 является крайне опасным и грозит тяжёлыми осложнениями, поскольку иммунной системе становится сложнее справляться с двумя заболеваниями. Об этом изданию Ilta-Sanomat сообщили финские врачи.

Как рассказал врач-инфекционист Аско Ярвинен, причиной более тяжёлого течения заболевания является «дельта»-штамм. По его мнению, этот вариант COVID, повреждая слизистую, буквально прокладывает «дорогу» более тяжёлому варианту заражения другими вирусами.

В связи с этим главврач института социального обеспечения и здравоохранения THL Ханна Нохинек рекомендует делать прививку против коронавируса и гриппа одновременно.

Ранее директор ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа имени А. А. Смородинцева» Дмитрий Лиознов отметил, что за рубежом есть много описанных случаев заражения обеими инфекциями. Тяжелее всего это сочетание даётся пожилым людям и тем, у кого есть сопутствующие заболевания. Кроме того, он привёл статистику, по которой заразившиеся одновременно гриппом и COVID-19 умирали в 2,5 раза чаще.

По мнению врача-эпидемиолога клинической инфекционной больницы имени Боткина Анны Сталевской, при заражении сразу двумя инфекциями нужно готовиться к худшему сценарию.

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