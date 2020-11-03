Учёные обнаружили новый минерал на Камчатке

Группа учёных из Санкт-Петербурга открыла на Камчатке новый минерал петровит, следует из сообщения пресс-службы СПбГУ.
Так, исследователи назвали находку в честь кристаллографа Томаса Петрова. Новый минерал можно будет использовать при создании аккумуляторов, считают учёные.
Как уточняется, петровит состоит из атомов кислорода, натрия, серы и меди. Данное вещество пористое — по каналам между пустотами перемещаются атомы натрия. Подобная структура интересна с точки зрения ионной проводимости,
Ранее NEWS.ru писал, что учёные нашли следы воды в метеорите, который прилетел с Марса и упал на Землю в пустыне Сахара в 2012 году. Минеральный состав NWA 7533 показал признаки окисления, свойственного для H2O.