Учёные обнаружили новый минерал на Камчатке

https://static.news.ru/photo/a6df23d6-1dfc-11eb-a0c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба СПбГУ

Группа учёных из Санкт-Петербурга открыла на Камчатке новый минерал петровит, следует из сообщения пресс-службы СПбГУ.

Так, исследователи назвали находку в честь кристаллографа Томаса Петрова. Новый минерал можно будет использовать при создании аккумуляторов, считают учёные.

Как уточняется, петровит состоит из атомов кислорода, натрия, серы и меди. Данное вещество пористое — по каналам между пустотами перемещаются атомы натрия. Подобная структура интересна с точки зрения ионной проводимости, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Mineralogical Magazine.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные нашли следы воды в метеорите, который прилетел с Марса и упал на Землю в пустыне Сахара в 2012 году. Минеральный состав NWA 7533 показал признаки окисления, свойственного для H2O.