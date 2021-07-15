Учёные обнаружили на Марсе источник метана

С 2012 года марсоход Curiosity шесть раз фиксировал всплески метана на Марсе, но до сих пор учёные не могли определить, откуда на планете берётся этот газ. С помощью компьютерного моделирования им наконец удалось обнаружить источник выбросов, пишет «МИР 24».

Специалисты Калифорнийского технологического института смоделировали движение частиц метана, учитывая скорость и направление ветра на момент их обнаружения. В результате они смогли восстановить путь частиц до места их выброса. Оказалось, что один из вероятных источников находится всего в нескольких десятках километров от марсохода — на дне северо-западного кратера.

Обнаружение метана стало важнейшим событием для исследователей Марса, так как газ может быть признаком жизни — его выделяют многие микроорганизмы. Учитывая, что метан разрушается через 330 лет под воздействием солнечных лучей, это означает, что его источник ещё недавно был активен и, вероятно, активен по сей день.

Ранее сообщалось, что зонд «Кассини-Гюйгенс» обнаружил на спутнике Сатурна Энцеладе признаки жизни. Обследуя небесное тело, приборы зонда зафиксировали солёные шлейфы, которые извергаются с поверхности спутника и содержат высокое количество метана.