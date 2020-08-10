Учёные назвали вероятную причину смерти миллионов людей

Учёные из Национального бюро экономических исследований пришли к выводу, что в будущем причиной смерти миллионов людей на планете может стать аномальная жара.
По мнению исследователи, аномальная жара всё чаще будет возникать в результате глобального потепления, спровоцированного выбросами парниковых газов.
Эксперты подсчитали число погибших в прошлые годы от тепловых волн и предсказали их количество при прогнозируемых температурах в будущем. Выяснилось, что если темпы выбросов парниковых газов останутся на прежнем уровне, то от жары будут погибать каждые 73 человека из 100 тысяч. При этом в жарких местах это число может достигнуть 200 на каждые 100 тысяч.
Как
Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что урон для человечества от изменения климата может быть таким же губительным, как и пандемия коронавируса. В своём блоге миллиардер и филантроп предсказывает, что последствия от глобального потепления проявятся уже в ближайшие десятилетия. По данным на прошлую неделю, писал он, во всём мире от COVID-19 умерли более 600 000 пациентов. В годовом исчислении это 14 человек на 100 000. При этом по оценкам, которые приводит предприниматель, в течение следующих 40 лет повышение глобальной температуры приведёт к увеличению глобальной смертности на такую же величину, сообщал NEWS.ru.
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