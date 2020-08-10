Учёные назвали вероятную причину смерти миллионов людей

https://static.news.ru/photo/2a043f60-db1f-11ea-bf52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Учёные из Национального бюро экономических исследований пришли к выводу, что в будущем причиной смерти миллионов людей на планете может стать аномальная жара.

По мнению исследователи, аномальная жара всё чаще будет возникать в результате глобального потепления, спровоцированного выбросами парниковых газов.

Эксперты подсчитали число погибших в прошлые годы от тепловых волн и предсказали их количество при прогнозируемых температурах в будущем. Выяснилось, что если темпы выбросов парниковых газов останутся на прежнем уровне, то от жары будут погибать каждые 73 человека из 100 тысяч. При этом в жарких местах это число может достигнуть 200 на каждые 100 тысяч.

Как пишет Lenta.ru, человек может погибнуть не только от теплового удара, но и от вызванного жарой сердечного приступа. Чаще умирают люди пожилого возраста и те, кто страдает от хронических болезней.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что урон для человечества от изменения климата может быть таким же губительным, как и пандемия коронавируса. В своём блоге миллиардер и филантроп предсказывает, что последствия от глобального потепления проявятся уже в ближайшие десятилетия. По данным на прошлую неделю, писал он, во всём мире от COVID-19 умерли более 600 000 пациентов. В годовом исчислении это 14 человек на 100 000. При этом по оценкам, которые приводит предприниматель, в течение следующих 40 лет повышение глобальной температуры приведёт к увеличению глобальной смертности на такую ​​же величину, сообщал NEWS.ru.