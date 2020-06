Учёные назвали предполагаемые очаги новых эпидемий

Учёные из Японии сняли движение молекул на видео с рекордной частотой 1600 кадров в секунду, что в сто раз больше предыдущего достижения.

Как следует из статьи в Bulletin of the Chemical Society of Japan, японские специалисты использовали мощный электронный микроскоп, совмещённый с высокочувствительной камерой. Целью съёмки стали молекулы фуллерена. В ходе реализации...