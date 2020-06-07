Учёные назвали предполагаемые очаги новых эпидемий

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Новые эпидемии неизбежны, поскольку человечество само создаёт условия для их возникновения. Об этом заявили исследователи из Ливерпульского университета.

Мы создали «идеальный плацдарм» для болезней из дикой природы, которые «перескакивают» на людей и распространяются по всему миру, — сказал BBC News профессор Мэтью Бэйлис.

Он пояснил, что деятельность человека приводит к трансформации экосистем, «размытию границ» между цивилизацией и дикой природой. Это способствует передаче заболеваний от животных к людям.

Бэйлис и его коллеги разработали систему с базой данных о распространении вирусов и бактерий, которая позволяет прогнозировать предполагаемые очаги новых угроз. Они отметили, что в первую очередь таковыми могут стать стихийны рынки и фермы на краю лесов.

В мире выявлено свыше 7 млн инфицированных COVID-19. Более 403,9 тысячи человек погибли, более 3,4 млн выздоровели.

В России, согласно последним данным, выявлено 467,6 тысячи случаев заражения. Выздоровели 226,7 тысячи человек, 5,8 тысячи стали жертвами инфекции.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус представляет особую опасность для лысых мужчин. Учёные пояснили, что к потере волос зачастую приводит нехватка мужских гормонов — андрогенов. Их наличие в организме не только способствует сохранению шевелюры, но и Они подавлению COVID-19.