Учёные назвали коронавирус особо опасным для лысых мужчин

https://static.news.ru/photo/130a3852-a74c-11ea-b628-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Isenegger/imageBROKER.com/Global Look Press

Коронавирусная инфекция оказалась особо опасной для мужчин без пышной шевелюры на голове. К такому неожиданному мнению пришла группа учёных из Великобритании.

Они выяснили, что COVID-19 у лысых людей приводит к более тяжёлым последствиям. Дело в том, что к потере волос зачастую приводит нехватка мужских гормонов — андрогенов. Они же в достаточном количестве способствуют подавлению коронавируса, передаёт НТВ со ссылкой на зарубежные СМИ.

Специалисты из Университета Брауна, которые проследили статистическую связь, уже заговорили о «признаке Габрина». Имеется в виду Фрэнк Габрин — первый врач, который скончался от коронавируса в США. Он также был лысым.

Как следует из результатов исследований, ранее проведённых в Испании, 79% мужчин, умерших от коронавируса в трёх госпиталях Мадрида, не имели растительности на голове. В этой связи научное сообщество задумалось о необходимости назначать таким больным курсы гормональных препаратов. Теоретически, если повысить уровень андрогенов, это повысит сопротивляемость организма. Однако на практике эффективность такой терапии пока не доказана.

Ранее NEWS.ru писал, что антикоронавирусный препарат «Авифавир» хотят сделать бесплатным для россиян в рамках программы обязательного медицинского страхования.