Учёные нашли в морских губках вещество, убивающее коронавирус

https://static.news.ru/photo/02bbfcb0-7826-11ea-9c4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norbert Probst/imageBROKER.com/Global Look Press

Морские губки Aplysina aerophoba вырабатывают биологически активные вещества, которые можно использовать для борьбы с целым рядом инфекций, в том числе с коронавирусом. К такому выводу пришли российские и немецкие исследователи.

Учёные разработали метод, позволивший впервые извлечь из морской губки значительный объём аэроплизинина. Это редкое вещество способно подавлять развитие патогенных микроорганизмов и опухолевых клеток. А его антивирусные свойства подтверждены и другими специалистами: аэроплизинин ингибирует репликацию ВИЧ, что свидетельствует о его огромном терапевтическом потенциале для лечения разных вирусных заболеваний.

Сейчас учёные приступили к разработке вакцины против COVID-19 на основе аэроплизинина.

Крупнейшие запасы Aplysina aerophoba встречаются в европейском Средиземноморье, особенно у побережья Черногории, Хорватии и Албании. С 2014-го группа исследователей под руководством профессора Эрлиха совместно с биотехнологами из черногорского Института биологии моря осуществляют надзор за небольшой фермой по производству этих губок.

Можно ожидать, что выделяемые из морской губки бромтирозины, в особенности аэроплизинин и изофистуларин, будут включены в исследования по поиску новых противовирусных, в частности противокоронавирусных лекарств, — говорится в исследованиях, опубликованных в журналах Material Science and Engineering:C и Marine Drugs.

Немецкие учёные совместно с коллегами из Черногории уже на протяжении ряда лет ведут активные работы по выращиванию этих губок на небольшом участке морского дна. Благодаря этому созданы необходимые технологические и ресурсные основы для производства нужного количества уникальных веществ и новых биоматериалов, создаваемых на основе выделяемых из морских губок трёхмерных хитиновых матриц.

Уральские исследователи готовятся запустить стартап по культивированию губок на территории России. Это позволит получать бромтирозины и их производные в РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус у детей проявляет себя немного по-другому, чем у взрослых. О специфических симптомах рассказала врач-инфекционист, профессор Университетского колледжа Дублина Карина Батлер. В интервью The Irish Timеs она рассказал, что дети, как правило, переносят коронавирус легче, однако есть и другие симптомы. В частности, у детей может встречаться насморк и желудочно-кишечные расстройства, такие как диарея и рвота. Кроме того, родители должны насторожиться, если у ребёнка наблюдается затруднённое дыхание, значительное снижение физической активности, вялость и существенное снижение употребления воды. При этих симптомах нужно сразу обращаться к медикам. Батлер также отметила, что заболевшие младенцы могут получить осложнения.

По последним данным, в мире насчитывается более 1,27 миллиона человек, инфицированных COVID-19, скончались 66 498, поправились 262 985. За последние сутки в России подтверждены 954 случая новой коронавирусной инфекции в 49 регионах страны. Всего в стране на 6 апреля зарегистрированы 6343 заболевших в 80 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 406 человек.