Исследователи из американского Университета Вандербильта предложили новый способ борьбы с ростом злокачественных опухолей. Он основывается на свойствах белков, кодирующихся геном MYC, который служит онкогеном для множества опухолей.
Как
Как писал NEWS.ru, британские иммунологи из Кардиффского университета обнаружили новый тип неклассических Т-лимфоцитов (клетки иммунной системы). Их рецепторы распознают комплексы молекул, которые характерны для разных типов рака. Учёные уже давно научились модифицировать Т-лимфоциты так, чтобы они находили клетки рака у конкретного пациента и боролись с ними. Однако «натренировать» лимфоцит можно было только на какой-то конкретный тип рака.
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