https://static.news.ru/photo/a915aa2c-4692-11ea-908f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исследователи из американского Университета Вандербильта предложили новый способ борьбы с ростом злокачественных опухолей. Он основывается на свойствах белков, кодирующихся геном MYC, который служит онкогеном для множества опухолей.

Как сообщает портал MedicalXpress, американские учёные изучили взаимодействие MYC с кофактором WDR5 на лабораторной модели лимфомы Беркитта. Эта лимфома вызывается мутациями внутри гена MYC и протекает у больных особенно агрессивно. Разорвав эту связь, учёные заметили, что рак начал стремительно регрессировать.

Как писал NEWS.ru, британские иммунологи из Кардиффского университета обнаружили новый тип неклассических Т-лимфоцитов (клетки иммунной системы). Их рецепторы распознают комплексы молекул, которые характерны для разных типов рака. Учёные уже давно научились модифицировать Т-лимфоциты так, чтобы они находили клетки рака у конкретного пациента и боролись с ними. Однако «натренировать» лимфоцит можно было только на какой-то конкретный тип рака.