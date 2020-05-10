Учёные нашли разницу в механизме развития рака мозга у мужчин и женщин

https://static.news.ru/photo/63fb52b0-92dd-11ea-b099-fa163e074e61_660.jpg Фото: Custom Medical Stock Photo/Global Look Press

Исследование международной группы учёных выявило гендерные различия в появлении и развитии глиом (злокачественных опухолей мозга).

О результатах исследования пишет MedikForum. Учёные определили области в человеческом геноме, где опухоли мозга разных типов вызывают изменения. Таких областей оказалось три. Изменения в одной из них оказались более характерны для мужчин, в другой — для женщин. В ещё одной области гендерных различий в целом не наблюдалось. Учёные считают, что дальнейшее изучение этих областей поможет создать генетические тесты, определяющие склонность к развитию опухолей мозга.

Риск развития глиомы у мужчин приблизительно на 50% выше, чем у женщин. Исследователи связывают это с женскими половыми гормонами и их защитной функцией. Показатели выживаемости также зависят от пола.

Во всем мире самый высокий уровень распространения глиом наблюдается в США, Канаде, Австралии и Северной Европе, что, по мнению учёных, говорит о связи опухолей с расой и этносом.

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