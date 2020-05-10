Учёные нашли разницу в механизме развития рака мозга у мужчин и женщин

Исследование международной группы учёных выявило гендерные различия в появлении и развитии глиом (злокачественных опухолей мозга).
О результатах исследования
Риск развития глиомы у мужчин приблизительно на 50% выше, чем у женщин. Исследователи связывают это с женскими половыми гормонами и их защитной функцией. Показатели выживаемости также зависят от пола.
Во всем мире самый высокий уровень распространения глиом наблюдается в США, Канаде, Австралии и Северной Европе, что, по мнению учёных, говорит о связи опухолей с расой и этносом.
Как сообщал NEWS.ru, исследователи из Университета Темпл обнаружили противовоспалительные свойства у куркумина — основного компонента специи куркумы. По мнению учёных, вещество способно подавить распространение рака крови, поджелудочной железы, кишечника, костного мозга и простаты.
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