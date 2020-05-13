Учёные из КНР предположили, что США вовсе не удастся остановить COVID-19

https://static.news.ru/photo/9b2243da-9525-11ea-969c-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Lamparski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китайские специалисты изучили, как развивается эпидемия COVID-19 в 60 странах и классифицировали их на четыре типа. Согласно их оценкам, государствам оказавшимся в неблагоприятной категории, возможно, распространение инфекции не удастся остановить до тех пор, пока не появится вакцина или коллективный иммунитет. В эту группу входят 12 стран, включая США и Великобританию.

Результаты их исследования опубликованы в электронной научной библиотеке medRxiv. Согласно нему, в 22 странах эпидемия идёт на спад, в 20 она продолжает расти (РФ в этой группе), в 12 ситуация стабилизировалась и в 7 пока не ясна.

Особенную тревогу у китайских исследователей вызывает предпоследняя категория, куда, в частности, входят Великобритания, Соединённые штаты, Бельгия, Канада и Нидерланды. Количество заражений там уже более 14 дней остаётся стабильно высоким, несмотря на принятые меры по изоляции населения и тот факт, что инкубационный период у SARS-CoV-2 составляет не более двух недель.

Китайские учёные связывают такую ситуацию с недостаточным объёмом тестирования населения (они сопоставили их количество с интенсивностью тестирования в других странах).

По этой логике ежедневные новые (подтверждённые) случаи, скорее всего, меньше, чем ежедневные новые случаи заражения в этой группе стран. Таким образом, незарегистрированные или неопознанные случаи инфицирования будут увеличиваться со временем, что ещё больше ускорит распространение вируса и в конечном итоге приведёт к неудержимым эпидемиям, — пишут учёные.

В итоге они приходят к выводу, что решающее значение для сдерживания вспышек COVID-19 имеют не только меры по дистанцированию населения (прерыванию социальных контактов), но и расширение возможностей тестирования.

По данным Роспотребнадзора, ежедневно в России проводится 1,19 теста на 1000 человек. Это означает, что ежедневно делается 170-200 тысяч тестов, и уже проведено более 5,9 миллионов. Анализ на коронавирус выполняют в 621 лаборатории: 107 лабораторий Роспотребнадзора, 433 государственных медицинских учреждения и 81 частная лаборатория. Обработка результатов занимает от 50 минут до 4 часов, однако значительное время занимает забор и доставка биоматериала обработка и другие технические моменты.

За последние сутки в России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса. Днём ранее прирост был в 10 899 заболевших, 11 мая фиксировалось 11 656 новых заражений, 10 мая — 11 012, 9 мая — 10 817.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 242 271 случай COVID-19. За весь период зафиксировано 2212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека, писал NEWS.ru.