10 028 заболевших коронавирусом выявили в РФ за сутки

https://static.news.ru/photo/c9f2c9f0-94ee-11ea-a775-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России было выявлено 10 028 новых заболевших коронавирусной инфекцией в 83 регионах страны. 4461 случай выявлен у контактных лиц без клинических проявлений.

Кроме того, за сутки было зафиксировано 96 смертей.

В настоящее время в России зарегистрировано 242 271 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 48 003 человека.

Как ранее писал NEWS.ru, коронавирус подтверждён у семи сотрудников предприятий АвтоВАЗа. Об этом сообщили представители завода. По их данным, ещё 32 сотрудника находятся в изоляции, двое из них — в Москве.