10 028 заболевших коронавирусом выявили в РФ за сутки

За прошедшие сутки в России было выявлено 10 028 новых заболевших коронавирусной инфекцией в 83 регионах страны. 4461 случай выявлен у контактных лиц без клинических проявлений.
Кроме того, за сутки было зафиксировано 96 смертей.
В настоящее время в России зарегистрировано 242 271 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 48 003 человека.
Как ранее писал NEWS.ru, коронавирус подтверждён у семи сотрудников предприятий АвтоВАЗа. Об этом сообщили представители завода. По их данным, ещё 32 сотрудника находятся в изоляции, двое из них — в Москве.
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