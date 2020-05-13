Несколько сотрудников АвтоВАЗа заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/2cf3cb0a-94ed-11ea-9477-fa163e074e61_660.jpg Фото: ShinePhantom/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

Коронавирус подтверждён у семи сотрудников предприятий АвтоВАЗа. Об этом сообщили представители завода.

По их данным, ещё 32 сотрудника находятся в изоляции, двое из них — в Москве, передаёт 63.ru.

При этом 10 коллег врачи выписали, их анализы были отрицательными, — говорится в сообщении.

По данным издания, сейчас в автограде находятся 284 инфицированных местных жителя, которые проходят лечение в тольяттинской городской клинической больнице № 5 (Медгородок) и в горбольнице № 4.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в апреле продажи АвтоВАЗа на российском рынке упали до 10 055 автомобилей. За аналогичный период прошлого года компания продала 32,3 тысячи машин.