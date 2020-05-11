Продажи АвтоВАЗа в России упали в три раза

https://static.news.ru/photo/62c819fc-9362-11ea-8b7e-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В апреле продажи АвтоВАЗа на российском рынке упали до 10 055 автомобилей. За аналогичный период прошлого года компания продала 32,3 тыс. машин.
В апреле продажи составили 10 055 автомобилей, включая продажи Niva в размере 659 штук, — цитирует ТАСС отчёт АвтоВАЗа.
Рейтинг наиболее продаваемых автомобилей Lada возглавили модели семейства Granta (3058 автомобилей), на втором месте — семейство Vesta (2913), на третьем — пассажирские версии семейства Largus (1286).
Для поддержки сбыта предприятие запустило в апреле онлайн-систему покупки автомобилей.
Как писал NEWS.ru, АвтоВАЗ с 29 апреля приостанавливает производство автомобилей и планирует возобновить его 18 мая, заявил глава первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев. Отмечается, что из-за кризиса продажи компании находятся почти на нуле, а затраты составляют около двух миллиардов рублей еженедельно. Предприятие рассчитывает увеличить спрос с помощью программ льготного кредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» на 2020 год.