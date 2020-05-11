Продажи АвтоВАЗа в России упали в три раза

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Россия поднялась на третье место в мире по числу подтверждённых случаев заражения коронавирусом, обойдя Великобританию и Италию. По данным на 11 мая, число заражённых в РФ составляет 221 344 человека. В Великобритании ранее сообщалось о 219 183 инфицированных, а в Италии — о 219 070.

Второе место занимает Испания (224 390 случаев), первое — Соединённые Штаты с 1,4 млн инфицированных, — сообщает ТАСС, ссылаясь на официальные заявления властей. При этом уточняется, что власти Великобритании и...