В зоне СВО протестируют дрон-тяжеловес «Сварог» В зоне СВО начнут применять дрон «Сварог», который перевозит до 50 кг грузов

В августе в зоне специальной военной операции стартует применение тяжелого грузового дрона «Сварог», сообщает ТАСС со ссылкой на представителя инжинирингового центра Frobotics. По данным источника, устройство способно перевозить до 50 кг грузов для снабжения бойцов на труднодоступных участках фронта. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Специалист центра рассказал, что «Сварога» создали и протестировали совместно с партнерами. Он отметил, что противник активно уничтожает машины снабжения — за неделю в зоне линии боевого соприкосновения противник сжег 10 таких машин. По его словам, использование дронов для доставки грузов стало критически важным, так как это помогает избежать потерь среди личного состава. Сейчас она осуществляется преимущественно дронами в ночное время.

Представитель Frobotics добавил, что разработчики стремились сделать «Сварог» доступным решением для армии. Он подчеркнул, что стоимость устройства в два-три раза ниже, чем у аналогичных моделей.

Ранее стало известно, что подводные дроны ВСУ представляют собой наибольшую опасность из-за сложностей в обнаружении. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, что для борьбы с ними нужны специализированные корабли.