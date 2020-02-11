https://static.news.ru/photo/75807656-4ccd-11ea-bc81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Казанского федерального университета работают над методом точной термометрии, который позволит бороться с онкологией без применения лекарственных препаратов.

Согласно данным японских учёных, нагревание опухоли до 41 градуса помогает привести злокачественные клетки в здоровое состояние за неделю. Однако нагревание всего организма до такой температуры в течение семи дней меняет структуру белка в организме и приводит к гибели пациента.

Разрабатываемый способ поможет медикам точно определить нужный участок тела для нагревания.

Если удастся разработать такое оборудование, то лекарства от рака больше не понадобятся, потому что можно будет разогревать только определённую часть тела, — цитирует «Татар-информ» доктора наук, профессора, завкафедрой квантовой электроники и радиоспектроскопии КФУ Мурата Тагирова.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Великого Новгорода провели испытания биогибридного скрининга. В результате эксперимента выяснилось, что крысы с вживлённым в мозг чипом научились диагностировать рак в несколько раз лучше передового оборудования.