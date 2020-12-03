Учёные доказали, что стресс может заново активировать раковые клетки

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Группа учёных из разных стран провела исследование, доказавшее, что норадреналин — гормон, выделяющийся при стрессе — способен заново активировать «спящие» клетки злокачественных опухолей.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine. Рецидив рака является одной из основных причин смерти онкологических больных. Учёные до сих пор не имели точного представления о том, что вызывает «пробуждение» раковых клеток.

Исследователи из США, России и Германии под руководством Микелы Перего из Института Вистара в Филадельфии предположили, что иммунные клетки-нейтрофилы и гормоны норадреналин и кортизол могут выступить как катализаторы рецидива онкологического заболевания спустя годы после излечения болезни с помощью операции или химиотерапии. Эксперименты в лаборатории показали, что норадреналин реактивирует клетки рака лёгких и яичников у мышей.

Уровень норадреналина повышается при шоке, травмах, тревоге, страхе и нервном напряжение. Даже резкий подъём со стула приведёт к увеличению содержания гормона в крови в несколько раз уже через несколько минут.

У лабораторных мышей при искусственно вызванном стрессе повышенное содержание норадреналина привело к выделению иммунными клетками воспалительных белков S100A8 / A9 и миелопероксидазы. Этот процесс способствовал накоплению окисленных липидов.

После высвобождения из иммунных клеток-нейтрофилов липиды запускают фактор роста фибробластов в опухолевых клетках, выводя их из состояния покоя. Учёные также изучили образцы тканей 80 пациентов, у которых опухоль лёгких была удалена хирургическим путём, и убедились, что у людей с повышенной концентрацией S100A8 / A9 рак с большей вероятностью проявлялся вновь. Связь между уровнем воспалительных белков и скоростью рецидива при этом была прямая.

Исследователи считают, что применение нацеленных на гормоны стресса препаратов, таких как бета-блокаторы, может предотвратить повторное развитие опухолей.

Как передавал NEWS.ru, учёным из Австралии удалось установить связь белка актина с переходом онкологического заболевания в неизлечимую форму.