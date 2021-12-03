Учёный заявил, что мужская борода снижает риск развития онкологии

Наличие растительности на лице снижает риск возникновения рака и получения солнечных ожогов, так как борода препятствует попаданию ультрафиолетовых лучей на кожу, заявил хирург и преподаватель Университета Сандерленда Каран Рангарджан. Он также уточнил, что бородатые мужчины менее подвержены заражению бактериальными инфекциями, пишет Live 24.

Ультрафиолетовым лучам сложнее проникать через волосяной покров. Именно поэтому мужчинам, предпочитающим благородную лысину на голове, рекомендуется в жаркую погоду всегда носить головной убор, — сообщает издание.

Более того, уверяет Рангарджан, по данным проведённого среди медработников исследования выяснилось, что «выбритые лица в три раза чаще сталкиваются с опасной бактерией метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС)».

Этот микроорганизм крайне устойчив к наиболее часто используемым антибиотикам, а значит, избавиться от него гораздо труднее. Помимо этого, люди при бритье создают на коже лица мелкие порезы и повреждения, через которые в организм могут попасть различные патогены.

Ранее американские биологи Итан Бесерис, Стивен Нейлуэй и Дэвид Кэрриер получили Шнобелевскую премию мира за исследование защитных функций бороды. Они утверждают, что растительность на лице может защищать от сильных ударов или укусов.