Исследователи защитных функций бороды завоевали Шнобелевскую премию

В США прошла 31-я церемония вручения Шнобелевской премии — пародии на Нобелевскую премию, которую выдают за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения. Из-за пандемии COVID-19 церемония прошла в дистанционном формате и транслировалась на сайте Improbable.com.

Шнобелевскую премию мира в этом году получили американские биологи Итан Бесерис, Стивен Нейлуэй и Дэвид Кэрриер. Они провели исследование, в котором утверждают, что борода может защищать от сильных ударов или укусов, что стало одним из факторов сохранения волосяного покрова на лице у мужчин. В результате опытов биологи пришли к выводу, что волосяной покров снижает урон от удара по костям на 37%.

Премию по биологии получила доктор наук из Швеции Сюзанна Шётц за анализ спектра звуков, издаваемых домашними кошками. Вместо благодарственной речи учёную попросили воспроизвести все звуки кошек, которые пришли ей на ум.

В области химии премию получила международная группа исследователей, выяснивших, могут ли запахи зрителей в кинотеатрах указывать на присутствие насилия, сексуальных сцен, антисоциального поведения, употребления наркотиков и ненормативной лексики в фильме. А премию в области экономики получил профессор Montpellier Business School Павел Блаватский, который исследовал связь ожирения у политиков с уровнем коррупции в постсоветских странах.

Премию в области медицины получили исследователи из Германии, Турции и Великобритании за изучение того, могут ли оргазмы помогать от насморка. Как следует из их статьи, половой акт способен облегчить дыхание в той же степени, что и средство от насморка, эффект длится около часа. Ещё одной международной группе исследователей досталась премия в области транспорта за изучение того, безопаснее ли перевозить носорога в перевернутом виде, подвешивая его за ноги.

Премия по физике досталась учёным из Нидерландов, Тайваня, Италии и США за изучение с помощью экспериментов того, почему пешеходы не сталкиваются друг с другом. А исследователи из Швейцарии, Италии и Японии получили премию по кинетике за проведение экспериментов для выяснения того, почему пешеходы иногда всё-таки сталкиваются.

В прошлом году Шнобелевской премии, присуждаемой в области медицинского образования, были удостоены лидеры Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Белоруссии, США, Турции, России и Туркмении. Шуточная премия, учреждённая в 1991 году, называется также Антинобелевской и вручается «за достижения, которые сначала заставляют смеяться, а затем — задуматься». В качестве «награды» организаторы вручали склеенный из листов бумаги куб и копию зимбабвийской банкноты в $10 трлн.