Ученый из Франции извинился за фото колбасы вместо изображения звезды

Фото: EtienneKlein/соцсети

Французский ученый Этьен Клайн принес извинения за то, что выдал фото ломтика испанской колбасы за снимок звезды Проксима Центавра. Несколько дней назад он опубликовал пост в Twitter, на котором якобы изображена красная звезда на черном фоне, после чего признался в соцсетях в обмане.

Из-за некоторых комментариев я чувствую себя обязанным пояснить, что этот твит, показывающий предполагаемый снимок Проксимы Центавра, был развлечением. Давайте научимся с осторожностью относиться к авторитетным аргументам так же, как к красноречивым изображениям, — написал Клайн.

До этого он утверждал, что снимок космического объекта на черном фоне сделан телескопом «Джеймс Уэбб», а также восхищался уровнем детализации изображения.

22 июля стало известно, что телескоп Джеймса Уэбба обнаружил самую старую и далёкую на сегодняшний день галактику во Вселенной — GLASS-z13. Эта галактика существовала, предположительно, уже 13,5 млрд лет назад, заявил ученый Рохан Найду из Гарвардского центра астрофизики. Хотя найденная галактика существовала в самую раннюю эпоху Вселенной, ее точный возраст остается неизвестным, поскольку она могла сформироваться в любое время в течение первых 300 миллионов лет.