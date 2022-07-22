Телескоп Уэбба нашел самую старую и далёкую галактику во Вселенной

Фото: Фото: Ivan Eder/nasa.gov

Всего через неделю после того, как миру были показаны первые изображения космического телескопа Джеймса Уэбба, он обнаружил самую старую и далёкую на сегодняшний день галактику во Вселенной — GLASS-z13, сообщило космическое агентство NASA. Эта галактика существовала, предположительно, уже 13,5 миллиарда лет назад, заявил вчера AFP учёный Рохан Найду (Rohan Naidu) из Гарвардского центра астрофизики.

Галактика, известная как GLASS-z13, восходит к 300 миллионам лет после Большого взрыва, примерно на 100 миллионов лет раньше, чем что-либо идентифицированное ранее. Потенциально мы смотрим на самый далекий звездный свет, который кто-либо и когда-либо видел, — сказал астрофизик.

Чем дальше от нас находятся объекты, тем больше времени требуется, чтобы их свет достиг нас, и, таким образом, заглянуть в далекую вселенную — значит заглянуть в глубокое прошлое, объяснил Рохан Найду. И хотя найденная галактика существовала в самую раннюю эпоху Вселенной, её точный возраст остаётся неизвестным, поскольку она могла сформироваться в любое время в течение первых 300 миллионов лет.

При переводе из инфракрасного в видимый спектр галактика выглядит как красное пятно с белым в центре.

NASA ранее показало схему парада пяти планет и первые снимки явления, которое было видно с Земли. Случайные зрители со всей планеты тоже опубликовали фото и видео.