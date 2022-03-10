Учёные МГУ создали совместимую с антибиотиками вакцину от сибирской язвы

Учёные из МГУ им. Ломоносова создали совместимую с антибиотиками вакцину от сибирской язвы, сообщает «Газета.Ru». Её уже успешно протестировали на животных — выжили все морские свинки, которых заражали инфекцией.

В мире сейчас существуют только аттенуированные вакцины от сибирской язвы, которые содержат ослабленный патоген. По протоколу лечения параллельно с введением вакцины должна применяться терапия антибиотиками. Но антибиотики практически нивелируют действие вакцины, что является большой проблемой. Мы создали кандидатную вакцину, которая может работать параллельно с антибиотиками, оставаясь эффективной, — объяснила завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова.

Она рассказала, что при создании этой вакцины были совмещены два подхода для стабилизации белка РА. Сначала в его гене изменили нуклеотидные последовательности, а затем стабилизировали с помощью палочковидного РНК-содержащего вируса растений.

Сейчас учёные ищут финансирование для доклинических испытаний.

Ранее стало известно, что весной в России завершатся доклинические испытания первого в своём классе лекарственного препарата, который препятствует взаимодействию коронавируса с клеткой. Это средство на основе синтетической молекулы PDSTP будет существовать в форме спрея и обеспечит как профилактическое, так и лечебное действие.