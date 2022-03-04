В Минобрнауки рассказали о доклинических испытаниях лекарства от COVID

Весной 2022 года в России завершатся доклинические испытания первого в своём классе лекарственного препарата, который препятствует взаимодействию коронавируса с клеткой. Это средство на основе синтетической молекулы PDSTP будет существовать в форме спрея и обеспечит как профилактическое, так и лечебное действие, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобрнауки РФ.

Показано, что обработка слизистых верхних дыхательных путей как минимум на несколько часов предотвращает заражение, а его внутрибрюшинное использование на модели животных обеспечивает мощный лечебный эффект, — сказал заведующий лабораторией биомедицинской химии ФИЦ Биотехнологии РАН доктор фармацевтических наук Вадим Макаров.

Он отметил, что новый лекарственный препарат можно будет использовать как против вновь появляющихся штаммов коронавируса, так и против некоторых других опасных вирусов, в том числе совершенно новых.

Ранее сообщалось, что российские учёные создали молекулу PDSTP, которая блокирует проникновение коронавируса в клетку. Она похожа на «Ремдесивир» — одно из немногих одобренных средств против респираторного синдрома, вызванного коронавирусом.

По словам учёных, многие разрабатываемые препараты имеют большую перспективу для лечения тяжёлых больных, но крайне дороги и труднодоступны, тогда как разрабатываемый в России продукт является синтетическим и его «можно нарабатывать тоннами».