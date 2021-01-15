Тест Роспотребнадзора сможет выявлять британский штамм COVID-19

https://static.news.ru/photo/28f63770-57e0-11eb-9c24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Разработанный Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора экспресс-тест на коронавирус способен отличать мутировавшие формы патогена, в том числе так называемый британский штамм.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, тест отделяет «мутантную форму вируса» за счёт использования особых последовательностей олигонуклеотидов. В ведомстве отмечают, что «подобный набор реагентов» введён в практику впервые в мире, в настоящее время тест проходит финальную стадию испытаний.

15 января директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин на совещании ведущих учёных у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой объявил о создании в институте теста, который позволит сократить время исследования в три-четыре раза. По словам Акимкина, от забора биологических образцов до получения результата проходит около 60–90 минут. Тест разработан на основе петлевой изотермической амплификации.

В середине декабря 2020 года в Великобритании обнаружили мутировавшую версию коронавируса, распространяющуюся на 70% быстрее предшественника. При этом пока нет свидетельств того, что новый штамм опаснее с точки зрения тяжести течения болезни и смертности.

13 января в Роспотребнадзоре заявили, что британский штамм в РФ не распространился, передавал NEWS.ru. Единственный пациент, у которого выявили данную разновидность патогена, уже вылечился.