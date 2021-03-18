Сухость глаз назвали признаком серьезного заболевания

https://static.news.ru/photo/a0992750-ea32-11e9-acf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alena Kalita/Russian Look

Сухость глаз может являться одним из признаков артрита. К такому выводу пришли американские медики.

Как пишет Express , воспалительные процессы оказывают влияние на выработку коллагена, являющегося основным компонентом соединительной ткани. Склера и роговица глаза состоят из коллагена, следовательно, ревматоидный артрит может проявляться через синдром сухого глаза.

Признаки такого состояния — ощущение постороннего предмета а глазу, нечёткое зрение, постоянная сухость.

Кроме того, симптомами связанного с артритом заболевания — васкулита или воспаления кровеносных сосудов — могут являться высыпания, язвы на коже и во рту.

Ревматоидный артрит — заболевание, характеризующееся системным воспалением соединительной ткани, поражает преимущественно мелкие суставы.

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