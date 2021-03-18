Сухость глаз назвали признаком серьезного заболевания

Сухость глаз может являться одним из признаков артрита. К такому выводу пришли американские медики.
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Признаки такого состояния — ощущение постороннего предмета а глазу, нечёткое зрение, постоянная сухость.
Кроме того, симптомами связанного с артритом заболевания — васкулита или воспаления кровеносных сосудов — могут являться высыпания, язвы на коже и во рту.
Ревматоидный артрит — заболевание, характеризующееся системным воспалением соединительной ткани, поражает преимущественно мелкие суставы.
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