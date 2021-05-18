Стало известно о первой за 124 года встрече учёных с малайской совкой

https://static.news.ru/photo/da3790c6-b86e-11eb-b11c-96000091f725_660.jpg Otus brookii brookii Фото: Andy Boyce

Орнитологи рассказали о встрече с птицей из вида малайских совок (Otus brookii brookii), произошедшей в 2016 году. Вид описали в 1892 году, с тех пор на протяжении более 124 лет учёным не удавалось обнаружить эту птицу в её среде обитания. Отчёт о контакте с редчайшим живым существом представлен в журнале Wilson Journal of Ornithology.

Биолог Киган Транкилло в мае 2016 года проводил масштабное исследование эволюции птиц в лесах около горы Кинабалу на острое Калимантан (Малайзия). В один из дней он заметил птицу, в которой распознал неуловимую до тех пор малайскую совку. Транкилло связался со специалистом Смитсоновского центра наблюдений за миграцией птиц орнитологом Энди Бойсом, который тут же прибыл на место, чтобы задокументировать контакт с уникальной совкой. Ему удалось впервые сфотографировать Otus brookii brookii в естественной среде.

[Я испытал] абсолютный шок и волнение из-за того, что мы нашли эту легендарную птицу, а затем — тревогу, поскольку мне нужно было как можно скорее задокументировать это, — рассказал орнитолог.

За птицей удалось понаблюдать в течение двух часов, пока она не улетела. Бойс затем около двух недель высматривал совку в этих местах, но она больше не вернулась.

В феврале самая старая в мире дикая птица в очередной раз стала матерью. Речь идёт о самке темноспинного альбатроса по кличке Уиздом, которой не менее 70 лет. Птица за свою жизнь вырастила около 36 птенцов. Самка альбатроса была окольцована в пятилетнем возрасте в 1956 году. После этого учёные встретили её лишь спустя 46 лет. Она прилетает на Гавайский архипелаг для размножения с 2006 года, а с 2012 года выращивает птенцов со своим партнёром по кличке Акеакамай.