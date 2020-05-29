Химики из Австралии разработали «бесконечный» полимер

Химики из Австралии смогли разработать полимер, который можно перерабатывать бесконечное число раз. Его намерены использовать для создания строительных материалов нового поколения.
В основе изобретения лежат рапсовое масло и сера. Данный материал не плавится, однако его можно нагреть до 100 градусов по Цельсию и пересобрать серные связи.
Мы экспериментировали с материалом на основе каучукового полимера и кокосовой койры — из него можно делать прочные структуры для строительства или изоляции. Регулируя соотношение компонентов, можно настраивать гибкость таких структур. В другом опыте мы смешали полимер с песком и получили неплохую замену бетону, — говорит один из ведущих авторов нового полимера Джастин Чалкер.
NEWS.ru сообщал ранее, что учёным удалось изобрести безопасный для океанов вид пластика. Он легко разлагается под действием ультрафиолетового излучения.
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