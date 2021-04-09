Ростех провёл испытания двигателя для перспективных орбитальных самолётов

https://static.news.ru/photo/7637d0e6-990f-11eb-a282-96000091f725_660.jpg Фото: ОДК-Объединённая двигателестроительная корпорация/facebook.com

В России успешно завершён первый этап испытаний демонстратора пульсирующего детонационного двигателя, который в перспективе может быть использован для гиперзвуковых летательных аппаратов и орбитальных самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

Испытания провела Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в состав государственной корпорации «Ростех»).

Демонстратор выдал требуемые показатели. На отдельных режимах работы удельная тяга до 50% превысила показатели традиционных силовых установок. В перспективе это позволит в 1,3−1,5 раза увеличить максимальную дальность и массу полезной нагрузки летательных аппаратов, — говорится в сообщении.

По данным специалистов, у оснащённых таким двигателем летательных аппаратах будет улучшенная динамика полёта и манёвренность.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что на МАКС-2021 представят первый в мире самолёт с электродвигателем, основанным на принципе сверхпроводимости. Речь идёт о совместной разработке Ростеха и Фонда перспективных исследований (ФПИ), писал NEWS.ru.

В авиасалоне, который пройдёт в подмосковном Жуковском 20–25 июля, будут участвовать все холдинги Ростеха, создающие авиационную продукцию. Общая площадь экспозиции корпорации превысит пять тысяч квадратных метров.