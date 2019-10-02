https://static.news.ru/photo/e3ebf7d6-e4fa-11e9-99c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: misis.ru

Новейшие эффективные алюминиевые сплавы для использования в самых разных видах современного транспорта создали учёные Национального исследовательского технологического университета МИСиС (НИТУ МИСиС).

Информация об исследовании размещена в журнале Materials Science and Engineering A.

Учёные НИТУ МИСиС поставили перед собой задачу разработать сплавы алюминия с повышенной прочностью при комнатной температуре, способные к сверхпластической формовке при повышенных скоростях, передаёт РИА Новости .

Дело в том, что алюминиевые сплавы широко используют в авиастроении, они заменяют стальные детали в автомобилях. Благодаря этому снижается вес и идёт экономия топлива. Для машиностроения используется технология производства тонкостенных деталей сложного профиля, которая основана на методах листовой штамповки.

Сложные детали, полученные штамповкой, состоят из частей, которые нужно соединять клёпкой или сваркой. Эти недостатки устраняет использование листовой сверхпластической формовки (СПФ). Благодаря ей получаются лёгкие цельные конструкции сложной геометрии.

Руководитель исследования, доцент Анастасия Михайловская рассказала, что в процессе создания сплава в печи при температуре 800 градусов Цельсия расплавляются его компоненты. Затем их заливают в специальную форму. Далее слитки «отжигают и прокатывают в листы». На каждом этапе важно контролировать их микроструктуру, отметила она.

Для этого мы используем микроскопы с увеличением до 20 тысяч раз. Затем мы анализируем свойства образцов сплавов, прочность и пластичность при комнатной и при повышенных температурах (400–500 градусов Цельсия) методом растяжения образца до разрыва, — сказала Михайловская.

По её словам, реализация эффекта сверхпластичности при обработке металлов давлением позволяет за одну операцию на оборудовании небольшой мощности получать детали сложной формы, очень близкой к конечной.

Это уменьшает трудоёмкость и стоимость изготовления изделия. Метод также избавляет от ручной выколотки, когда изделие доводят до заданной геометрии.

Специалисты перед внедрением сплава в производство проведут апробацию в условиях производства листов. В ближайшее время исследователи займутся получением международного патента.

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