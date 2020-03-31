Специалисты российского инновационного центра «Сколково» выяснили, что вода, обработанная холодной плазмой, способна уничтожать бактерии и вирусы.
Благодаря активным формам кислорода и хлорноватистой кислоты такая вода способна повреждать клетки вирусов. При этом она абсолютно безопасна для человека, ею можно обрабатывать медицинские маски, поверхности и распылять в воздухе,
Учёным из «Сколково» удалось создать установку, позволяющую обрабатывать воду холодной плазмой — газом из заряжённых и незаряжённых частиц. После обработки атомы теряют часть электронов, что не позволяет им соединиться в молекулу H2O.
Ранее NEWS.ru писал о том, что появление инфекции агрессивнее, чем коронавирус нового типа, возможно в будущем, считает д.м.н., профессор Игорь Гундаров. По мнению учёного, пандемия COVID-19 связана с борьбой с другими заболеваниями, в частности, благодаря прививкам типы гриппа А и Б практически исчезли, а на их месте размножились штаммы коронавируса.
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