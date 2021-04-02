Российские специалисты оценили окупаемость проекта Илона Маска

https://static.news.ru/photo/78fff2cb-85f2-4627-857d-37e518004f53_660.jpg Фото: Unsplash/SpaceX/CC0

Проект Илона Маска по запуску малых спутников на ракетах Falcon 9 по фиксированной цене и на регулярной основе является экономически окупаемым. Это подтвердили специалисты МГТУ имени Н. Э. Баумана, пишет РИА Новости.

В компании SpaceX ранее заявили об услуге по запуску малых спутников массой до 20 килограммов на регулярной основе: порядка одного раза в месяц с фиксированной стоимостью в $1 млн. Российские специалисты пришли к выводу , что компания предложила выведение спутников указанной массы по самой низкой из возможных цен.

В своих расчётах эффективности инвестиционного проекта россияне определяли чистую приведённую величину потока платежей. При этом учитывались инвестиции в проект, выплаты на запуск, возврат первой ступени, её обслуживание и страхование.

Согласно проделанным расчётам специалисты пришли к выводу, что проект становится прибыльным уже к концу первого года после запуска. Степень рентабельности составляет 15–20%.

Ранее сообщалось, что прототип космического корабля Starship компании SpaceX взорвался при посадке. Запуск корабля откладывали из-за проверок систем безопасности. Об этом писал NEWS.ru.