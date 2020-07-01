Российские биофизики изобрели «карманный» заменитель ИВЛ

https://static.news.ru/photo/9624bfb4-bbf6-11ea-82d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosatom/via Globallookpress.com

Прибор, способный заменить громоздкий аппарат ИВЛ, изобрели российские биофизики. Это компактный генератор, который буквально можно будет носить в кармане.

Прибор создали в Институте высокотемпературной электрохимии УрО РАН. Он обогащает воздух кислородом, который человек с дыхательной недостаточностью будет поглощать через маску. Особенно актуален генератор сейчас — в период пандемии коронавируса, сообщают «Известия». Заразившимся часто требуется постоянная кислородотерапия и сейчас такое лечение доступно только в условиях стационара.

Портативные генераторы гипероксических смесей станут альтернативой стационарной терапии. Их главное преимущество — компактность. На рынке есть зарубежные концентраторы кислорода, но они размером с хороший радиатор, да ещё и требуют профессионального обслуживания.

Российский прибор весит как мобильник и работает от аккумуляторов, что позволяет носить его с собой где угодно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что аппараты ИВЛ «Авента-М» начали отзываться из российских больниц концерном «Радиоэлектронные технологии» для дополнительной проверки по распоряжению Росздравнадзора. Дополнительные испытания аппаратов будут проходить на повышенных мощностях и в рамках нештатных ситуаций.