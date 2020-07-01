Российские биофизики изобрели «карманный» заменитель ИВЛ

Прибор, способный заменить громоздкий аппарат ИВЛ, изобрели российские биофизики. Это компактный генератор, который буквально можно будет носить в кармане.
Прибор создали в Институте высокотемпературной электрохимии УрО РАН. Он обогащает воздух кислородом, который человек с дыхательной недостаточностью будет поглощать через маску. Особенно актуален генератор сейчас — в период пандемии коронавируса,
Портативные генераторы гипероксических смесей станут альтернативой стационарной терапии. Их главное преимущество — компактность. На рынке есть зарубежные концентраторы кислорода, но они размером с хороший радиатор, да ещё и требуют профессионального обслуживания.
Российский прибор весит как мобильник и работает от аккумуляторов, что позволяет носить его с собой где угодно.
Ранее NEWS.ru сообщал, что аппараты ИВЛ «Авента-М» начали отзываться из российских больниц концерном «Радиоэлектронные технологии» для дополнительной проверки по распоряжению Росздравнадзора. Дополнительные испытания аппаратов будут проходить на повышенных мощностях и в рамках нештатных ситуаций.
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