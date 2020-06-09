Аппараты ИВЛ «Авента-М» из российских больниц стали отзывать для проверки

https://static.news.ru/photo/561726ae-aae5-11ea-b303-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Мишин/Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Аппараты ИВЛ «Авента-М» начали отзываться из российских больниц концерном «Радиоэлектронные технологии» для дополнительной проверки по распоряжению Росздравнадзора. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы концерна.

Отмечается, что дополнительные испытания аппаратов будут проходить на повышенных мощностях и в рамках нештатных ситуаций. Как подчеркнули в пресс-службе, работу проведут специалисты концерна совместно с медицинским персоналом. Это необходимо как для контроля качества, так и для отработки обратной связи по условиям эксплуатации.

В связи с распоряжением Росздравнадзора о приостановке эксплуатации аппаратов ИВЛ «Авента-М» было принято решение о проведении дополнительной проверки и тестирования. Испытания пройдут при повышенных нагрузках, — цитирует сообщение пресс-службы концерна «Интерфакс».

12 мая в отделении реанимации петербургской больницы Святого Георгия произошёл пожар. По предварительным данным, загорелся аппарат ИВЛ «Авента-М» Уральского приборостроительного завода. Также пожар произошёл в больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве. В результате инцидентов погибли шесть пациентов.

Как ранее передавал NEWS.ru, АО «Концерн „Радиоэлектронные технологии“», входящее в госкорпорацию «Ростех», провело дополнительные испытания аппаратов искусственной вентиляции лёгких «Авента-М» после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.