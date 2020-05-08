Роспотребнадзор сообщил о нелюбви коронавируса к жаре

Активность коронавируса SARS-CoV-2 зависит от температуры, сообщили в Роспотребнадзоре.
Согласно данным ведомства, коронавирус плохо переносит тридцатиградусную жару.
Его разрушению также способствуют солнечные лучи и низкий уровень влажности, — утончили специалисты.
Полная дезактивация вируса происходит при температуре 70 градусов. Помимо этого, он не способен жить в системе вентиляции и кондиционерах. Однако COVID-19 может сохраняться в тканях тела умершего человека, потому необходимо избегать прямых тактильных контактов с телом погибшего.
Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Великобритании провели анализ тысяч геномных последовательностей коронавируса нового типа (SARS-CoV-2) и выявили ряд мутаций, которые проявляются независимо в разных линиях вируса, что свидетельствует о его активной адаптации к организму человека.
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