Роспотребнадзор сообщил о нелюбви коронавируса к жаре

https://static.news.ru/photo/c294d562-911b-11ea-84db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Активность коронавируса SARS-CoV-2 зависит от температуры, сообщили в Роспотребнадзоре.

Согласно данным ведомства, коронавирус плохо переносит тридцатиградусную жару.

Его разрушению также способствуют солнечные лучи и низкий уровень влажности, — утончили специалисты.

Полная дезактивация вируса происходит при температуре 70 градусов. Помимо этого, он не способен жить в системе вентиляции и кондиционерах. Однако COVID-19 может сохраняться в тканях тела умершего человека, потому необходимо избегать прямых тактильных контактов с телом погибшего.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Великобритании провели анализ тысяч геномных последовательностей коронавируса нового типа (SARS-CoV-2) и выявили ряд мутаций, которые проявляются независимо в разных линиях вируса, что свидетельствует о его активной адаптации к организму человека.