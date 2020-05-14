Путин заявил о тревоге после сообщений о мышах с человеческими генами

https://static.news.ru/photo/aef80e58-95e3-11ea-a6fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Владимир Путин пошутил во время совещания по развитию генетических технологий, что исследования на мышах с человеческими генами вызывают у него одновременно благоговение и тревогу. Президент также выразил надежду, что это всё будет находиться под контролем учёных.

В ходе совещания директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Александр Макаров рассказал, в частности, об исследованиях на гуманизированных мышах. В их геном добавляют функционирующие гены человека. Это необходимо для поиска путей лечения различных заболеваний у человека. Путин оценил выступление учёного и назвал его очень интересным.

Не знаю, как у кого, но у меня лично, могу сказать, когда вы говорили о гуманизации мышек, чувство благоговения возникло, но и внутренней тревоги, — сказал президент.

Он отметил, что «сразу генно-инженерная фантазия рождает самые разные образы этих гуманизированных мышек». После этого Путин с иронией заключил, что всё останется под контролем.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин рассказал о самочувствии заразившихся коронавирусом членов кабмина.