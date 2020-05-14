Путин рассказал о самочувствии заразившихся коронавирусом членов кабмина

https://static.news.ru/photo/a08a80b4-95e1-11ea-a369-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков выздоровел после заражения коронавирусом, другие заболевшие COVID-19 члены кабинета министров восстанавливаются. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Во время совещания по развитию генетических технологий в РФ российский лидер заслушал доклад Фалькова по программе генетических технологий. Он поинтересовался у министра, как он чувствует себя после перенесённого коронавируса, а также рассказал, как чувствуют себя другие члены кабмина.

Насколько я представляю, а я следил за тем, что происходит, так же, как и за другими коллегами федерального кабинета министров. Там тоже всё у них восстанавливается, коллеги уже фактически приступают к работе, — отметил Путин.

Коронавирусом в российском правительстве кроме Фалькова заразились премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова. Также COVID-19 был выявлен у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Якушева выписали из стационара долечиваться домой, Любимова уже вернулась к работе. Фальков находился на самоизоляции с 6 мая.

NEWS.ru писал, что коронавирусом заразился первый зампред ВТБ Юрий Соловьёв. Его госпитализировали в одну из столичных больниц.

На 14 мая в России — 252 245 случаев коронавирусной инфекции (+9974 за последние сутки), 53 530 выздоровели (+5527 за последние сутки). Умерли 2305 человек (+93 за последние сутки).