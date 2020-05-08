Общество

Заразившегося коронавирусом главу Минстроя выписали из больницы

17:05, 08 мая 2020
Владимир Якушев Владимир Якушев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минстроя Владимир Якушев выписан из столичной ГКБ №52, куда попал в связи с заражением COVID-19.

Министр будет долечиваться дома. Он поблагодарил врачей и медперсонал  больницы,  а также всех, кто желал ему скорейшего выздоровления, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как ранее писал NEWS.ru, Якушев был госпитализирован 1 мая. Коронавирус также выявили у его заместителя Дмитрия Волкова. Обязанности министра временно исполняет другой его помощник – Никита Стасишин.

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