Заразившегося коронавирусом главу Минстроя выписали из больницы

https://static.news.ru/photo/e5f66080-9138-11ea-8863-fa163e074e61_660.jpg Владимир Якушев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минстроя Владимир Якушев выписан из столичной ГКБ №52, куда попал в связи с заражением COVID-19.

Министр будет долечиваться дома. Он поблагодарил врачей и медперсонал больницы, а также всех, кто желал ему скорейшего выздоровления, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как ранее писал NEWS.ru, Якушев был госпитализирован 1 мая. Коронавирус также выявили у его заместителя Дмитрия Волкова. Обязанности министра временно исполняет другой его помощник – Никита Стасишин.