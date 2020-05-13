Коронавирус диагностирован у первого зампреда ВТБ Соловьёва

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Премьер-министр России Михаил Мишустин идёт на поправку и уже находится в работоспособном состоянии. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отмечается, что Песков, недавно сам заболевший коронавирусом, ответил на вопрос о том, не обсуждал ли он тактику лечения с Мишустиным. У него [у Мишустина], слава богу, всё идёт уже на...