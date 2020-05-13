Коронавирус диагностирован у первого зампреда ВТБ Соловьёва

Первый заместитель председателя правления ВТБ Юрий Соловьёв заразился коронавирусом. Его госпитализировали.
Юрий Соловьёв действительно госпитализирован, находимся с ним в тесном контакте и желаем ему скорейшего выздоровления, — заявили в пресс-службе банка журналистам РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, подхвативший коронавирусную инфекцию, идёт на поправку. По его словам, премьер находится в работоспособном состоянии.
NEWS.ru писал, что Дмитрий Песков заразился коронавирусом. Пресс-секретарь президента понял, что заболел, когда у него поднялась температура. Он рассказал, что самоизолировался 1 мая, когда у его коллеги был обнаружен коронавирус. Представитель Кремля отметил, что больше месяца очно не общался с президентом России Владимиром Путиным, поскольку в личных контактах не было необходимости. Он подчеркнул, что современные технологии позволяют общаться на расстоянии и сократить вероятность заражения.
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