Песков рассказал о состоянии Мишустина

https://static.news.ru/photo/1971b39c-9544-11ea-a1c1-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин идёт на поправку и уже находится в работоспособном состоянии. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отмечается, что Песков, недавно сам заболевший коронавирусом, ответил на вопрос о том, не обсуждал ли он тактику лечения с Мишустиным.

У него [у Мишустина], слава богу, всё идёт уже на поправку. Он-то уже в рабочем состоянии, — цитирует «Коммерсант» Пескова.

Он добавил, что «вирус непростой, очень и очень агрессивный».

Как писал NEWS.ru, 30 апреля стало известно о заражении коронавирусом премьера Михаила Мишустина. У него поднялась высокая температура. Премьер находится в одной из столичных больниц. По словам пресс-секретаря главы правительства Бориса Белякова, премьер активно консультирует коллег по рабочим вопросам посредством телефона.