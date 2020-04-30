Заразившийся коронавирусом Мишустин рассказал о своих симптомах

https://static.news.ru/photo/5f04e246-8b15-11ea-85ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский премьер Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, рассказал о своём состоянии.

По словам политика, у него высокая температура. Чувствует он себя нездоровым, сообщает «Коммерсант».

Первый вице-премьер Андрей Белоусов будет временно исполнять обязанности Мишустина. Президент РФ Владимир Путин уже подписал соответствующий указ.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. По всему миру COVID-19 заболели более 3 млн, свыше 211 тысяч пациентов умерли, более 894 тысяч выздоровели.

Как писал NEWS.ru, Мишустин призвал россиян оставаться дома на майские праздники. По его словам, необходимо максимально серьёзно отнестись к коронавирусной инфекции.