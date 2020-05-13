«Не было необходимости»: Песков о личных контактах с Путиным

https://static.news.ru/photo/a08d4cbe-9540-11ea-993c-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков, у которого подтвердился коронавирус, подтвердил, что уже больше месяца не общался с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, они общались с помощью с новых технологий, чтобы сократить вероятность заражения.

Очно не контактировали больше месяца. Ну конечно. И необходимости такой нет. Работа по-другому устроена. Это ни в коем случае не меняет сути рабочего процесса. Все абсолютно освоились в режиме видеоконференций, причем они проходят не только в открытом режиме, как вы видите, но и в закрытом, — отметил политик.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что современные технологии позволяют обеспечить режим секретности. Кроме того, дистанционная работа помогла ускориться. Возможно, некоторые элементы нового рабочего режима члены правительства будут использовать после пандемии, сообщает «Коммерсант».

Как писал NEWS.ru, 30 апреля стало известно о заражении коронавирусом премьера Михаила Мишустина. У него поднялась высокая температура. Премьер находится в одной из столичных больниц. По словам пресс-секретаря главы правительства Бориса Белякова, премьер активно консультирует коллег по рабочим вопросам по телефону.