Путешественники нашли в горах Югры огромную копию пирамиды Хеопса

https://static.news.ru/photo/8a985a1a-99fb-11ea-862b-fa163e074e61_660.jpg Фото: earth.google.com

Уральские туристы из клуба «Дикий Север» обнаружили в Югре пирамиду высотой почти 800 метров. Она в два раза больше египетской пирамиды Хеопса.

Сооружение было найдено на снимках со спутника на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе в ходе подготовки к вертолётной заброске.

Гора стоит на дуге от ударного кратера метеорита. Своими формами она в точности повторяет знаменитую пирамиду Хеопса в Египте. Только её размеры в два раза больше, — сообщил порталу E1.ru руководитель клуба экспедиций «Дикий Север» Евгений Свитов.

По его словам, местные аборигены, ханты и манси стараются не посещать священные верховья реки Грубею, где расположена пирамида. Кроме того, до неё можно добраться, преодолев 400 километров пешком, или на вертолёте.

В настоящее время Русское географическое общество готовит экспедицию к объекту.

Ранее NEWS.ru писал, что в некрополе египетской Саккары обнаружили десятки мумифицированных животных, в том числе мумии двух львят. По информации Министерства древностей Египта, археологи нашли мумии нескольких крокодилов, птиц, кошек, кобр и мангустов. Кроме того, в некрополе найдены статуэтки богини войны Сехмет, представленные в виде женщины с головой львицы, и богини Бастет в образе кошки. Предполагаемый возраст находки — 664–332 гг. до н. э.