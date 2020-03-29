https://static.news.ru/photo/dd00283e-71d6-11ea-b5e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные из австралийского детского научного института Мердокначинают испытание нового метода лечение коронавируса. Учёные считают, что старая прививка от туберкулёза БЦЖ может помочь против COVID-19.

По мнению исследователей, вакцина укрепляет иммунитет человека, что позволяет смягчить симптомы заболевания, говорится на сайте учреждения. Таким образом научные работники получат больше времени на разработку лекарства против коронавируса.

Это испытание позволит должным образом проверить эффективность вакцины против симптомов COVID-19 и может помочь спасти жизни наших героев-медработников, находящихся на передовой, — рассказала профессор Кетрин Норт.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.