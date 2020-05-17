Поведение мышей изменили с помощью нейронов гигантоклеточного ядра

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Исследователи из Дании и Соединённых Штатов Америки заявили, что нейроны гигантоклеточного ядра ствола мозга могут управлять асимметричными передвижениями мышей. При стимуляции левого гигантоклеточного ядра животные поворачивали налево.

Работа мышц левых лап падала, а тонус левой половины туловища усиливался. До этого алгоритм рассинхронизации мускулатуры скелета на уровне ствола мозга был неизвестен, пишет Nature Neuroscience.

В начале работы учёные выяснили, что проекции нейронов опускаются в спинной мозг ипсилатерально, что крайне важно для запуска односторонних движений. В гигантоклеточные ядра грызунов ввели метки — частицы вируса, двигающиеся по аксонам нейронов в сторону их мишеней. К вирусу крепились флуоресцентные молекулы. Его распространение наблюдали через микроскоп.

Асимметрию можно встретить в поведении животных. Например, детёныши многих млекопитающих обычно поворачиваются к матери левым боком. А самка предпочитает держать потомство слева.

Явление используют биологи. Асимметричные электроды позволили химикам получить водород чистотой 99%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что группа учёных из Общества научных исследований имени Макса Планка обнаружила нервные клетки гипоталамуса, активация которых приводит к чрезмерному потреблению жирной пищи.

Исследователи поставили опыты на мышах: животным удаляли или активировали ноцицептивные нейроны. В первом случае мыши переставали переедать, во втором — теряли контроль над чувством сытости.