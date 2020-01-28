https://static.news.ru/photo/ebf672a8-41b1-11ea-a0b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

Исследования Антарктиды последних десятилетий позволили учёным убедиться в том, что ледяные шапки вокруг Южного полюса действительно тают. Однако этот процесс происходит неравномерно в разных частях самого южного континента.

Российский полярник и океанолог Валерий Лукин затронул тему глобального потепления в беседе с «Ридусом». По его словам, реальный эффект изменений климата отмечается в Западной Антарктиде, где ледяной щит был изначально тоньше и где сейчас наблюдается отступление ледников. Восточная Антарктида влиянию потепления подвержена в меньшей степени.

Это гигантский холодильник, и если сейчас температура поверхности ледяного щита — минус 55 градусов, то даже если он потеплеет на два — на три градуса, никакого таяния не будет, — охарактеризовал восточную часть континента Лукин.

28 января 2020 года Россия и мир отмечают 200-летие открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. С 1955 года на континенте на постоянной основе работали советские, а затем российские учёные. В настоящее время в систему Российской антарктической экспедиции (РАЭ) входит пять работающих круглый год полярных станций и несколько сезонных баз.

Ранее NEWS.ru приводил прогноз японского учёного, согласно которому бесснежные зимы станут обычным явлением для России из-за глобального потепления.