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Доцент Университета Тохоку Сасаи Такахиро сообщил о том, что в России, как и в Японии, большая часть зимы пройдёт без снега. Об этом сообщило РИА Новости.

Для районов на высоких широтах, таких как Россия, тенденция повышения температуры особенно ярко выражена, поэтому вероятность того, что именно (здесь) количество снега сократится наиболее сильно, очень высока. Снега будет всё меньше и меньше по мере продвижения потепления климата. Мало снега будет не только в этом году, но и в дальнейшем, — приводит слова учёного агентство.

Он также отметил, что из-за сокращения снежных осадков и потепления в одних районах вырастет вероятность появления снежных бурь и катаклизмов в других регионах.

Ранее NEWS.ru писал о том, что климатолог объяснил, почему Россия «теплеет» в 2,5 раза быстрее, чем другие страны. Он отметил, что в стране скачки холода и тепла могут стать более ощутимыми, чем раньше.