Сотрудник отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселёв объяснил, почему Россия «теплеет» в 2,5 раза быстрее, чем другие страны. Об этом
Вода занимает 71 процент поверхности нашей планеты, а суша — 29 процентов. А мы живем в единственном поясе, в котором площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности. Океан — огромный аккумулятор тепла, поэтому в известной степени он может нивелировать влияние изменяющихся условий. У суши теплоёмкость совершенно другая, да к тому же сказывается рельеф, — привели слова климатолога в «Российской газете».
Однако Андрей Киселёв заметил, что изменения климата, происходящие в разных концах России, сильно отличаются.
Он отметил, что в России скачки холода и тепла могут стать более ощутимыми. Но точно предсказать, что будет в 2020 году крайне сложно, отмечает издание.
Ранее NEWS.ru писал о том, что специалисты Минприроды рассказали об аномальном тепле в Арктике. Согласно докладу ведомства, температура воздуха в Арктике в 2018 году была выше нормы на 2,5 градуса.
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