Палеонтологи: второе вымирание на Земле произошло из-за исчезновения озона

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Палеонтологи Саутгемптоновского университета в Англии на основе своих исследований предположили, что второе крупнейшее вымирание на Земле произошло из-за резкого уменьшения озонового слоя.

Озоновый щит Земли в ту эпоху ненадолго исчез, что совпало по времени с коротким периодом резкого потепления климата. Мы давно знаем, что толщина и состояние озонового слоя могут резко меняться под воздействием разных факторов, в том числе извержений вулканов. Наше открытие показывает, что это может происходить и без действия подобных катализаторов, — привели сообщение профессора Саутгемптоновского университета Джона Маршалла в ТАСС.

Отмечается, что во время девонского вымирания погибли 75% видов морских животных и почти все (97%) позвоночные обитатели моря. Исследователи пытаются разгадать, что стало причиной исчезновения озонового слоя и почему вымерли в основном морские виды животных.

Учёные предполагают, что причинами могли стать извержения вулканов, падение крупного астероида или вымирание было связано с распространением растений по Земле, когда резко уменьшился кислород в водах первичного океана планеты.

Палеонтологи уверены, что вскоре может повториться сценарий из-за разрушения озонного слоя.

По текущим оценкам климатологов мы можем уже в ближайшие столетия достичь примерно тех же температур, которые были характерны для Земли 360 млн лет назад. В результате может произойти аналогичный коллапс озонового слоя и глобальное потепление превратится в глобальную катастрофу для всей сухопутной флоры и фауны, а также обитателей мелководий, — отметил Джон Маршалл.

Как писал NEWS.ru ранее, изучение пластов окаменелостей в Австралии и Южной Африке показало, что исчезновение жизни на суше не совпадало с процессами, происходящими под водой. Они начались гораздо раньше. Сначала погибли 70% обитателей Земли, а позднее 95% обитателей океана. Учёные считают, что одной из причин вымирания стало истощение озонового слоя.