От пришельцев до веры в Бога: о чём Илон Маск рассказал россиянам

https://static.news.ru/photo/8c145972-ba46-11eb-854c-96000091f725_660.jpg Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu/ТАСС

Американский бизнесмен, руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал гостем марафона «Новое знание». По видеосвязи миллиардер ответил на множество вопросов россиян, отметив «талантливую и энергичную» молодёжь в РФ. Предприниматель признался, что приятно удивлён числом любопытных зрителей, желавших с ним пообщаться.

Про Tesla

В начале спича Маск анонсировал возможное начало официальных продаж электромобилей Tesla в РФ и не исключил открытие в нашей стране предприятия по выпуску автомобилей. По мнению бизнесмена, фирма нуждается в россиянах, поддерживающих её начинания. Илон не уточнил, когда именно на отечественном рынке появятся машины его компании. Он уверен, что в будущем транспорт перейдёт на электричество, а двигатели внутреннего сгорания станут архаичной диковинкой, как паровая тяга сегодня.

Идея нашла отклик среди глав регионов. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил построить завод в Подмосковье, аргументировав приглашение «лучшими кадрами и безупречной логистикой». Американца также «позвал в гости» руководитель Калужской области Владислав Шапша, где работают заводы Volkswagen и Peugeot-Citroen, ещё одно предприятие выпускает кабины для машин Volvo.

Чистая прибыль компании Tesla в первом квартале 2021 года достигла рекордного уровня — $438 млн. В сравнении с показателями за первый квартал 2020 года она увеличилась в 27 раз. За три месяца Tesla произвела 180,34 тысячи автомобилей, что на 76% больше, чем годом ранее. Кроме того, на 109% выросли продажи, клиентам было поставлено 184,88 тысячи электромобилей.

Ding Ting/XinHua/Global Look Press

Про космос

Говоря о космосе, американец Илон Маск отметил достижения в ракетостроении СССР и России. Он выразил уверенность, что РФ с такой же энергией продолжит развиваться в будущем. Изобретатель признался, что ценит вклад в науку Сергей Королёва и Константина Циолковского. Последнего так вообще окрестил «подлинно одним из величайших гениев». В их честь учёный назвал два самых больших конференц-зала в SpaceX.

Говоря о перспективах сотрудничества государств в развитии Международной космической станции (МКС), Маск добавил, что «застывать» на одном вопросе неверно. По его словам, следующим шагом должна стать база на Луне, а потом и на Марсе. На Красной планете, продолжил бизнесмен, можно построить и полноценный город.

Илон Маск — пришелец?

Гость «Нового знания» не обошёлся без шуток и назвал себя пришельцем из будущего. «Разве не видно? Я же занимаюсь технологиями», — удивился глава SpaceX. По его словам, окружающие часто спрашивают, с какой он планеты на самом деле. Маск отметил, что инопланетные цивилизации действительно могут существовать, но доказательств пока нет. Предприниматель добавил, что необходимо развить взаимодействие людей и искусственного интеллекта (ИИ) для «расширения границ сознания». Разум человека он сравнил со свечой, пламя которой мерцает в темноте.

О вере в Бога

Спросили у Илона Маска и о том, верит ли он в Бога. По словам бизнесмена, он не религиозный человек и «принадлежит научной школе мысли», однако интересуется появлением людей на Земле, «как мы сюда попали».

Марафон «Новое знание» начался 20 мая в Москве. Одновременно он пройдёт в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа мероприятия включает несколько направлений: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По информации организаторов, перед участниками форума выступят около 150 спикеров.