Опыты на клетках мышей показали пользу яблок для мозга

https://static.news.ru/photo/e75cdc48-6c88-11eb-a6c5-96000091f725_660.jpg Фото: Val Thoermer/imageBROKER.com/Global Look Press

Научное исследование, в котором использовались клетки мышей, показало, что отдельные фитонутриенты — природные элементы содержащиеся в растениях — стимулируют выработку новых клеток мозга.

Результаты опытов опубликованы в журнале Stem Cell Reports. Ранее уже было известно, что фитонутриенты оказывают положительное воздействие на разные органы. В частности, это было доказано в отношении ресвератрола, содержащегося в красном винограде. Австралийские учёные из Университета Квинсленда совместно с коллегами из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний в Дрездене в своих экспериментах использовали кверцетин и дигидроксибезойную кислоту (DHBA) — фитонутриенты, характерные для яблок. Вещества добавляли в выращенные в лаборатории стволовые клетки мозга взрослых мышей.

Клетки после добавления фитонутриента начали генерировать больше нейронов и выработали улучшенную защиту от гибели. В дальнейшем учёные установили, что особо активно размножались клетки — предшественники гиппокампа в структурах мозга взрослых животных, связанных с обучением и памятью. Воздействие фитонутриентов оказалось сравнимо с эффектами, наблюдаемыми после физических упражнений, известного стимула нейрогенеза.

Авторы исследования полагают, что и другие натуральные соединения, находящиеся в составе фруктов, оказывают благоприятное воздействие на мозг в высоких концентрациях. Вероятно, этот эффект будет усиливаться при совместном применении разных веществ, допускают учёные. Дальнейшие исследования должны показать, насколько сильно эти эффекты выражены у людей. Учёные подчёркивают, что пока можно с уверенностью говорить об улучшении когнитивных функций под влиянием фитонутриентов у животных.

Как писал NEWS.ru, специалисты Университета Айовы провели исследование, в рамках которого доказали, что употребление вина и сыра в правильном количестве позволяет пожилым людям избегать болезни Альцгеймера. Кроме того, употребление одного раза в неделю мяса ягнёнка при отсутствии другого красного мяса улучшает умственные навыки.

В рамках исследования нейрофизиологи изучили уровень интеллекта почти 1800 человек в возрасте от 46 до 77 лет. Учёные выяснили, что «при правильных условиях» пользу может принести ежедневное употребление бутылки вина. В ходе тестирования также выяснилось, что соль, наоборот, увеличивает риск развития болезни Альцгеймера. Особенно при наличии начальных признаков заболевания.