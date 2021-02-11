Опыты на клетках мышей показали пользу яблок для мозга

Научное исследование, в котором использовались клетки мышей, показало, что отдельные фитонутриенты — природные элементы содержащиеся в растениях — стимулируют выработку новых клеток мозга.
Результаты опытов
Клетки после добавления фитонутриента начали генерировать больше нейронов и выработали улучшенную защиту от гибели. В дальнейшем учёные установили, что особо активно размножались клетки — предшественники гиппокампа в структурах мозга взрослых животных, связанных с обучением и памятью. Воздействие фитонутриентов оказалось сравнимо с эффектами, наблюдаемыми после физических упражнений, известного стимула нейрогенеза.
Авторы исследования полагают, что и другие натуральные соединения, находящиеся в составе фруктов, оказывают благоприятное воздействие на мозг в высоких концентрациях. Вероятно, этот эффект будет усиливаться при совместном применении разных веществ, допускают учёные. Дальнейшие исследования должны показать, насколько сильно эти эффекты выражены у людей. Учёные подчёркивают, что пока можно с уверенностью говорить об улучшении когнитивных функций под влиянием фитонутриентов у животных.
Как писал NEWS.ru, специалисты Университета Айовы провели исследование, в рамках которого доказали, что употребление вина и сыра в правильном количестве позволяет пожилым людям избегать болезни Альцгеймера. Кроме того, употребление одного раза в неделю мяса ягнёнка при отсутствии другого красного мяса улучшает умственные навыки.
В рамках исследования нейрофизиологи изучили уровень интеллекта почти 1800 человек в возрасте от 46 до 77 лет. Учёные выяснили, что «при правильных условиях» пользу может принести ежедневное употребление бутылки вина. В ходе тестирования также выяснилось, что соль, наоборот, увеличивает риск развития болезни Альцгеймера. Особенно при наличии начальных признаков заболевания.