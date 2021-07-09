Приручил электричество: 165 лет со дня рождения Николы Теслы

Деревня Смилян 10 июля 1856 года стала малой родиной Николы Тесла — четвёртого ребёнка в семье священника Сербской православной церкви Милутина Теслы и Георгины Тесла. Пройдёт несколько десятилетий, и Никола обессмертит и себя, и название небольшого населённого пункта. Чем мир обязан уроженцу деревушки — в материале NEWS.ru.

Семья. Образование. Холера

Тогда населённый пункт входил в состав Австрийской империи, а сейчас это центральная часть Хорватии (историческая область Лика). С Николой росли три сестры — Милка, Ангелина, Марица, а также брат Дане, который погиб в 1862-м, упав с коня. Вскоре отец Теслы получил повышение сана, и семейство переехало в Госпич, где Никола закончил начальную школу, а также отучился в трёхлетней нижней реальной гимназии (1870).

Осенью того же года Никола поступил в Высшее реальное училище в городе Карловац, проживал в доме тёти, двоюродной сестры отца, Станки Баранович. В июле 1873-го ему вручили аттестат зрелости, и юноша вернулся к родным в Госпич, проигнорировав запрет отца. В городе бушевала холера, и наш герой почти сразу заразился.

Вопреки не допускавшим возражений приказам отца я помчался домой, и болезнь подкосила меня. Позже холера привела к водянке, проблемам с лёгкими и прочим заболеваниям. Девять месяцев в постели, почти без движения, казалось, истощили все мои жизненные силы, и врачи отказались от меня, — вспоминал через много лет Тесла.

Но подросток победил тяжёлый недуг. Во время одного из приступов в комнату вошёл отец со словами: «Ты поправишься». Никола парировал: «Возможно, если ты позволишь мне изучать инженерное дело».

Избежав службы в армии Австро-Венгрии, в 1875-м Тесла поступил в высшее техническое училище в Граце (Австрия), где изучал электротехнику. Именно тогда он, наблюдая за работой устройства Зеноба Грамма, пришёл к мысли о несовершенстве машин постоянного тока.

В 1880-м, проработав некоторое время учителем в реальной гимназии Госпича, Тесла отправился в Прагу, где стал учащимся философского факультета Пражского университета.

Далее жизнь занесла его в Будапешт — работать инженером-электриком в правительственной телеграфной компании. В феврале 1882-го 26-летний Никола придумал, как использовать в электродвигателях явление, позже названное вращающимся магнитным полем.

США. Война токов

В июле 1884 года Тесла приехал в Нью-Йорк. По одной из версий, часто оспариваемой историками, Никола мог отправиться в Российскую империю, но его якобы отговорил Чарльз Бечлор, знакомый Томаса Эдисона из Континентальной компании. Тесла начал работать у Эдисона инженером по ремонту электродвигателей и генераторов постоянного тока.

Последний скептически оценивал идеи нового сотрудника, а в 1885-м предложил ему $50 тысяч, если Тесла улучшит электромашины постоянного тока, изобретённые Эдисоном. Вскоре Никола представил на суд американца 24 варианта усовершенствования, однако денег так и не получил. Эдисон объяснил подчинённому, что тот плохо понимает местный юмор, после чего Тесла сразу уволился.

Через пару лет Эдисон и Тесла встретились вновь — между их компаниями началась острая конкурентная борьба, получившая название «Война токов». Позже к ним присоединился промышленник Джордж Вестингауз, выкупив у Теслы 40 патентов примерно за $25 тысяч каждый. Эдисон отстаивал свои идеи и добивался массового применения систем освещения на постоянном токе — ламп накаливания низкого напряжения. А Тесла и Вестингауз продвигали идею дуговых ламп на переменном токе высокого напряжения.

Укротитель электричества

В 1889-м Тесла начал работать над токами высоких напряжений и высокой частоты, изобрёл первые модели электромеханических генераторов высокой частоты и высокочастотный трансформатор, названные позже его именем (1891 год). Никола создал предпосылки для появления целой отрасли — техники на высокочастотном токе (ВЧ). Опыты с ВЧ-токами большого напряжения подтолкнули Теслу к открытию способа очистки загрязнённых поверхностей. Схожее воздействие токов на кожу человека показало, что таким образом очищаются поры, исчезает мелкая сыпь и даже гибнут микробы. Данные технологии до сих пор применяются в электротерапии.

Тесла очень много экспериментировал с передачей энергии без проводов при помощи высокочастотных колебаний. К сожалению, этот путь оказался в значительной мере тупиковым, так как весьма значительная часть этой энергии по дороге рассеивалась, создавая, так сказать, спецэффекты, всевозможные разряды вокруг приёмников и передатчиков, более всего похожие на грозы, коронные разряды, — отметил в разговоре с NEWS.ru публицист и эрудит Анатолий Вассерман.

Ещё одно важнейшее достижение Теслы — научное описание сути явления вращающегося магнитного поля 12 октября 1887-го. В мае 1888 года Никола получил патенты на многофазные электромашины, среди которых первый асинхронный электродвигатель, а также системы передачи электроэнергии с помощью многофазного переменного тока. Двухфазная система, например, помогла запустить в США крупные промышленные объекты, в частности, Гидроэлекстростанцию Ниагарского водопада (1895) — самую мощную и большую по тем временам.

Тесла был одним из пионеров радио. Он запатентовал способ надёжного получения токов, подходящих для радиосвязи. Соответствующий документ ему выдали в Штатах 10 марта 1891 года: генератор переменного тока производил высокочастотные по меркам того времени колебания тока около 10 тысяч Гц.

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Ещё одним изобретением Теслы стал способ подавления звука, производимого дуговой лампой под воздействием пульсирующего или переменного тока. Для этого учёный использовал частоты, которые человеческий слух не воспринимает. Говоря современным языком, его машина переменного тока работала в интервале очень низких радиочастот. В 1893-м Тесла начал работать над созданием беспроволочной связи и изобрёл мачтовую антенну.

Он спроектировал знаменитую Башню Теслы, предназначавшуюся для некоммерческой трансатлантической телефонии, радиовещания и демонстрации беспроводной передачи электроэнергии. Опыты начались ровно в полночь 15 июня 1903 года.

Тесла также хотел создать всемирную беспроводную систему распространения электромагнитных волн. По его замыслу, с её помощью удалось бы и передавать электроэнергию, и обеспечивать людей радиосвязью, избавившись от многочисленных высоковольтных линий электропередачи.

Тесла, конечно, замечательный учёный, очень серьёзный инженер. Заслуживает долгой-долгой памяти. Но все эти эффекты, связанные с потерей энергии, привели, с одной стороны, к тому, что после Теслы это направление никто не развивал, так как была слишком очевидна их нерентабельность. А с другой стороны, именно потому, что их не развивали после него, появились легенды, — подчеркнул Вассерман.

Всего у Теслы свыше 700 изобретений и патентов. Вполне возможно, Никола придумал радио раньше Гульельмо Маркони и Александра Попова, а также изучал рентгеновское излучение до официального открытия Вильгельмом Рентгеном.

Мифы и легенды

Научные изыскания и личность самого Теслы овеяны мифами и гипотезами. Ему приписывалось участие в «Филадельфийском эксперименте» — городская легенда, гласящая о телепортации американского эсминца Eldridge 28 октября 1943-го на несколько десятков километров, хотя великий учёный умер 7 января того же года.

В 1931-м наш герой якобы демонстрировал работающий вариант электромобиля, передвигавшегося без каких-либо традиционных источников тока. Но никаких материальных подтверждений существований подобного устройства не существует.

Тесле приписывали попытки получить «лучи смерти» в рамках проекта «Качели» в Ливерморской национальной лаборатории, а Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны CША (DARPA) с 1958-го якобы хотело их воспроизвести. Но в 1982-м программу свернули из-за неудачных опытов и нехватки денег.

Одна из самых известных мистификаций — причастность Теслы к вероятному падению Тунгусского метеорита (30 июня 1908-го) в Восточной Сибири в бассейне реки Подкаменная Тунгуска на территории Российской империи. Сторонники гипотезы утверждают, что в день появления Тунгусского феномена Никола экспериментировал с передачей энергии «по воздуху», а за несколько месяцев до этого обещал осветить путь к Северному полюсу экспедиции путешественника Роберта Пири.

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Память

Тесла умер в номере отеля «Нью-Йоркер» в ночь с 7 на 8 января 1943 года в возрасте 86 лет. Его тело нашла горничная Алиса Монахэн. Женщина зашла в комнату, проигнорировав табличку «не беспокоить», вывешенную 5 января учёным. Предположительно, великого инженера и физика убил коронарный тромбоз.

12 января Теслу кремировали. Урну с прахом установили на Фернклиффском кладбище Нью-Йорка. В 1957-м прах перевезли в Музей Николы Теслы в Белграде.

Научные достижения Теслы отмечены Медалью Эдисона (1916), Медалью Джона Скотта (1934), Медалью Эллиота Крессона (1894). Также имя учёного носит единица измерения магнитной индукции.